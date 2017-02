Fan bestormt veld en scoort: doelpunt wordt bizar genoeg ook goedgekeurd

De Hondurese derby tussen Olimpia en Motagua kreeg dit jaar wel een erg opvallend slot. De bezoekers stevenden af op een 1-2-zege tot... een supporter van Olimpia het veld bestormde en doodleuk de bal in doel trapte. Net op hetzelfde moment dat Roger Rojas de 2-2 tegen de netten knalde... Het protest van de bezoekers haalde niets uit: het doelpunt (van Rojas) werd goedgekeurd.

In alle hectiek had de scheidsrechter (of één van zijn assistenten) niet gezien dat er ook een supporter met een tweede bal was doorgedrongen tot in de zestien. Het feit dat er twee ballen op het veld waren, was blijkbaar slechts een detail...