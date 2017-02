Daklozenteam van KV Oostende heeft toepasselijke partner

“La Rue”, het homelessteam van KV Oostende, is in ons land het eerste met een eigen sponsor. “Meet and wash” is trouwens een toepasselijke partner want het richt zich op een specifieke dienstverlening, onder meer in sociale woonprojecten.

“La Rue” is de nieuwe naam voor “De Stroatelopers”, een KVO-team dat deelneemt aan de Belgian Homeless Cup, een sociaal-sportieve voetbalcompetitie, ondersteund door de Vlaamse Overheid en de Belgische Voetbalbond. “Acht jaar geleden startte het homelessteam van KVO. Vanuit het straathoekwerk hebben we dat meteen omkaderd om hen ook buiten het voetbal te begeleiden. Dat lukt goed”, zegt straathoekwerker Maarten Hostyn. Het Oostendse team telt mannen die in het voetbal een extra motivatiebron vinden om zich opnieuw ten volle in de maatschappij te integreren. Recent hebben ze met KVO-supporter Renaat Vandenbroucke een nieuwe, toegewijde trainer.

“La Rue” presenteert met Meet and Wash een structurele partner die zich als shirtsponsor engageert. “Met Meet and Wash willen we het sociaal contact en het samenhorigheidsgevoel promoten in collectieve woonplaatsen zoals sociale woonwijken, appartementsgebouwen en assistentiewoningen. Daar integreren we collectieve wasplaatsen die ontmoetingsplekken worden. Omwille van het sociale en toffe bij de Homeless Cup sponsoren we het homelessteam van KV Oostende”, duidt zaakvoerster Julie Stuyven, zelf een fervente KVO-supporter, deze samenwerking en haar bijdrage voor het communitygevoel.

“La Rue” organiseert op 15 juni het eerste nationaal strandtornooi in Oostende. Ongetwijfeld supportert Washy, de wascoach van Meet and Wash dan enthousiast voor de Oostendenaars. Voordien hoopt het team nog op een match tegen de eerste ploeg van KVO.