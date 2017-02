Volgens Trump verzwijgen media terreuraanslagen: “Te weinig aandacht voor aanslagen Nice, Parijs en Brussel”

Een nieuwe dag, een nieuwe uithaal van de Amerikaanse president naar de media. In een toespraak voor militairen in Tampa, Florida, zei Donald Trump maandag dat de ‘oneerlijke’ media in hun berichtgeving over het terrorisme vaak bewust ‘gebeurtenissen’ verzwijgen. Kort hierop publiceerde het Witte Huis een lijst met 78 aanslagen die volgens Trump weinig of geen aandacht kregen.

De terreurmilitie Islamitische Staat (ISIS) begaat wereldwijd ‘volkerenmoord’, aldus de Amerikaanse president Donald Trump tijdens zijn speech in Florida. ‘Dat gebeurt overal in Europa. Er is een punt bereikt waarbij over (terreuraanslagen) zelfs niet meer wordt bericht’. De media ‘hebben daarvoor hun redenen, en dat begrijp je wel’, klonk het voorts. Volgens Trump wil de ‘zeer oneerlijke pers’ geen verslag doen van de aanslagen.

Trump tells troops: the “very dishonest press doesn't want to report” terror attacks...“they have their reasons” (This is ABSOLUTELY FALSE.) pic.twitter.com/WmIOKwGTaQ — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) February 6, 2017

Het Witte Huis publiceerde vlak na de speech een lijst met 78 aanslagen die wereldwijd plaatsvonden in de periode september 2014 tot en met december 2016. Deze aanslagen zouden volgens Trump te weinig of geen media aandacht hebben gekregen. Het gaat hierbij om zowel grote als kleine aanslagen: in de lijst staan ook de aanslagen in Parijs, Brussel en Nice. Ook bevat de lijst meerdere spelfouten, zo zijn San Bernardino, Charleroi en Denemarken verkeerd gespeld en wordt ‘attaker’ geschreven in plaats van ‘attacker’

Is it too much to ask that official White House press releases correctly spell "Charleroi" and "Denmark" https://t.co/sNiJRDd1mE — (((MattSteinglass))) (@mattsteinglass) February 7, 2017

Bloedbad Bowling Green

Of Trump ook aanslagen bedoelde als die waarover zijn raadgeefster Kellyanne Conway het onlangs had - het bloedbad van Bowling Green dat nooit heeft plaatsgehad en daardoor ook niet door de pers werd gecovered- is niet duidelijk.