Van Persie zet kwaad bloed: “Ik hoop dat je een been breekt”

Robin van Persie vertolkte een hoofdrol in de verhitte Turkse bekerkraker tussen Besiktas en Fenerbahçe (0-1). De Nederlander scoorde het enige doelpunt, maar liet zich ook opmerken door de thuisfans te provoceren, tegenstander Dusko Tosic een rode kaart aan te naaien en demonstratief voor de neus van ex-ploegmaat Oguzhan Özyakup te gaan vieren. Tot woede van die laatste. Jelena Karleusa, de eega van Tosic, noemde Van Persie “one stupid motherfucker. Ik hoop dat je een been breekt!”, tweette de Servische popster zonder omhaal.

Robin van Persie was hét gespreksonderwerp na de verhitte Turkse bekerkraker tussen Besiktas en Fenerbahçe. In de partij horen provocaties er natuurlijk bij, maar de Nederlander vertolkte wel een hoofdrol. De voormalige international daagde de thuisfans uit en liet zich nog in de eerste helft opmerken door zonder enige bal in de buurt hard in botsing te komen met zijn bewaker Dusko Tosic. Het leek erop dat de Nederlander daarbij zijn knie in de ribben van de Serviër duwde. Toen die even later woest op Van Persie afstormde, ging de spits wel erg theatraal tegen de vlakte. Resultaat: rood voor Tosic.

Dat was niet naar de zin van diens eega, de Servische popster Jelena Karleusa. Ze schold de ex-Gunner op Twitter uit voor het vuil van de straat en voegde er nog aan toe dat “hoopte dat Van Persie een been breekt”. Later zou ze die tweet op aanraden van haar man wel weer verwijderen, maar zonder er veelbetekenend aan toe te voegen. “Tja, ik hou nu eenmaal niet van vuile spelers.”

Dusko asked me to remove my tweet about Persie, and I did. What can I say, I don't like dirty players. Kisses to all Besiktas fans! — Jelena Karleuša (@karleusastar) 5 februari 2017

📸 Een foto die is geplaatst door JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) op 31 Jan 2017 om 1:57 PST

Ruzie met ‘vriend’ Özyakup

Daar stopte het avondje Van Persie echter niet. De Nederlander lag ook nog eens overhoop met Besiktas-speler Oguzhan Özyakup, uitgerekend een ex-ploegmaat van hem. Özyakup is net zoals Van Persie in Nederland geboren en speelde tussen 2008 en 2012 met Van Persie samen bij Arsenal.

Toen de Nederlander het winnende doelpunt scoorde, besloot hij op zijn knieën voor de neus van Özyakup te gaan vieren.

Foto: Photo News

Die sprak na de match zijn woede uit. “Ik was zeer goed bevriend met een zekere speler op het veld. Dat is nu veranderd. Soms zie je op het veld het ware gezicht van een speler”, liet hij optekenen in Turkse media.

Volgens het Nederlandse Voetbal International zei Van Persie achteraf dat hij al voor de wedstrijd uitgescholden werd door Özyakup. Op het veld ging dat gewoon door. “Nadat ik een vrije trap had genomen, zei hij: Je bent oud geworden, je hebt hier niets meer te zoeken en ga lekker bij de veteranen spelen”.” Daarnaast beweerde Van Persie ook dat Özyakup zou hebben uitgepakt met een ongepast gebaar in zijn richting.