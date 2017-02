Ook ex-Anderlechtspeler kiest voor Chinees avontuur

De Ivoriaanse international Cheick Tioté (30) zet zijn carrière verder bij Beijing Enterprises FC. De Chinese tweedeklasser neemt de middenvelder over van Newcastle United, zo is dinsdag bekendgemaakt.

Tioté speelde tussen 2005 en 2008 voor Anderlecht maar kreeg er als tiener amper kansen. Paarswit leende hem in het seizoen 2007-2008 uit aan Roda JC. In de zomer van 2008 verkaste de Ivoriaan naar Twente. Daar haalde Newcastle hem in 2010 weg. Met de Magpies speelde Tioté zes seizoenen in de Premier League, tot de degradatie in 2016.