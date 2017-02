Schauvliege eist haar gestolen afvalzak terug na radiostunt. “Ongeopend, uiteraard”

Brussel - Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) is niet te spreken over een stunt van Radio 2. In het kader van het Grote Afvalonderzoek van de radiozender werd de vuilniszak van de minister afgelopen nacht bij haar thuis gestolen om te controleren of de minister goed sorteert. “Dit is er ver over. Dit is een enorme inbreuk op de privacy, niet alleen van de minister, maar ook van haar echtgenoot en haar twee kinderen”, zegt de woordvoerder van Schauvliege aan Belga.

Blijkbaar is de vuilniszak van de minister in de nacht van maandag op dinsdag gestolen. “Dat werd vanmorgen (dinsdagochtend, red.) vastgesteld en de minister heeft meteen klacht ingediend bij de politie van Evergem”, legt woordvoerder Jan Pauwels uit. Achteraf bleek het te gaan om een soort stunt van radiozender Radio 2 in het kader van het Grote Afvalonderzoek van de zender. “VRT heeft ondertussen al gebeld naar de minister om dat toe te geven en uitleg te geven”, zegt Pauwels. “De minister heeft schriftelijk gevraagd om haar afvalzak terug te krijgen. Ongeopend uiteraard.”

De minister kan helemaal niet lachen met de stunt . “Nachtelijke diefstal vuilniszak, schending privacy van mijn man en kinderen, wie en wat volgt voor de luistercijfers ? @De_Inspecteur”, zo tweette CD&V-minister zelf.

“Er zijn betere manieren om de afvalproblematiek in beeld te brengen”, aldus haar woordvoerder. De minister heeft al haar afspraken voor deelname aan het programma “De Inspecteur” afgeblazen.

Nachtelijke diefstal vuilniszak, schending privacy van mijn man en kinderen, wie en wat volgt voor de luistercijfers ? @De_Inspecteur — Joke Schauvliege (@JokeSchauvliege) February 7, 2017

Opnieuw worden grenzen manifest overschreden... https://t.co/4u64U5vLGf — Hilde Crevits (@crevits) February 7, 2017

“Dit is wellicht gewoon een stunt om luisteraars te lokken”, zegt woordvoerder Pauwels. “Maar dit is er echt wel over. Dit is een inbreuk op de privacy. Zowel de privacy van de minister als die van haar echtgenoot en haar twee kinderen worden te grabbel gegooid”, klinkt het. De minister heeft volgens de woordvoerder niet alleen aangifte van de diefstal gedaan bij de politie, maar heeft ook aan Radio 2 laten weten dat ze niet zal meewerken aan het betrokken programma.

Ook minister Crevits is niet te spreken over de stunt. “Opnieuw worden grenzen manifest overschreden...”, reageerde collega-minister Hilde Crevits.

Radio 2 voerde samen met Ovam het Grote Afvalonderzoek uit. Daaruit bleek dat de Vlaming zijn best doet om te sorteren, maar dat nog heel wat afval in de foute vuilniszak terechtkomt.

Het programma ging ook een kijkje nemen in de vuilniszakken van een aantal bekende Vlamingen. Daarvoor deed De Inspecteur een beroep op de ‘Ecowarrior’, die bij vijf bv’s de vuilniszakken ging stelen.

Zo was gisteren tijdens Van Gils & Gasten te zien dat Roos Van Acker foutief yoghurtpotjes in de blauwe zak had gestopt en waren er twijfels of een flesje glijmiddel al dan niet in de blauwe zak hoorde.

Vorige week had Van Acker nog op Twitter laten weten dat er bij haar was ingebroken. Toen bleek dat het om een actie van Radio 2 ging, toonde Van Acker zich allesbehalve opgezet.

Ook Saartje Van Driessche, Koen Crucke en Nic Balthazar zouden slachtoffers zijn van Ecowarrior.

VRT wil eerst alle feiten samenleggen alvorens te reageren.

