Na een zwaar ongeval was hij “spoorloos”, drie weken later vond de politie hem vlakbij de plaats van de crash

Volgens de politie raakte Zahid op 15 januari betrokken in een zwaar ongeval op de M6 snelweg ter hoogte van Coleshill. Ze troffen het voertuig verlaten aan, maar uit een rondvraag bij de familie bleek dat Zahid geen contact meer met hen had opgenomen sinds het ongeval.

Afgelopen weekend werd een grootscheepse zoekactie georganiseerd en zondag vonden de agenten een lichaam op een ontoegankelijk stuk braakland. “Op het moment van de crash in januari werd de onmiddellijke omgeving doorzocht, maar er was geen spoor van de chauffeur”, klonk het bij de politie.

Everyone please pray for my Brother Zahid. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. I love you with all my heart



