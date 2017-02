Lukaku zet twee Belgen in zijn perfecte zaalvoetbalploeg

Romelu Lukaku is nog steeds een grote fan van Chelsea. De Premier League vroeg de Rode Duivel welke vijf Premier League-sterren Lukaku in zijn zaalvoetbalploeg zou zetten en daar zitten vier (ex-)Chelsea-spelers bij. Uiteraard zijn grote idool Didier Drogba, maar ook Thibaut Courtois, Frank Lampard en John Terry. Vincent Kompany maakt zijn ploegje compleet.

“In doel kies ik voor Thibaut Courtois. Ik ken hem al sinds ik 12 jaar ben. Hij toonde zijn kunnen al bij Atletico Madrid en nu ook bij Chelsea. Vincent Kompany was in zijn tijd een hele goeie met de voet aan de bal”, zo lacht Lukaku. “Hij komt uit dezelfde jeugdwerking bij Anderlecht en is ook een goeie vriend.”

Bekijk de video hier!