Tom Meeusen: “Plots moet ik nog zoeken voor een stoel in de klas”

De Nederlander Corné van Kessel heeft zijn contract bij Telenet Fidea Lions verlengd tot eind 2019. Dat bevestigt het team van manager Sven Nys dinsdag op zijn website. Ploegmaat Tom Meeusen reageerde echter cynisch. De Kempenaar voelt zich steeds meer opzij geschoven.

Van Kessel rijdt sinds 2009 voor Telenet Fidea. “Ik ben heel blij met de contractverlenging”, zegt de Nederlander. “Dit is een bevestiging dat ik een goed seizoen heb gereden. Bijna op elk parcours heb ik een goed resultaat kunnen neerzetten. Daar heb ik afgelopen zomer hard voor gewerkt met mijn trainer Kris Wouters. En de ploeg gaf me dit jaar ook de kans om enkel de Wereldbeker en de DVV Verzekeringen Trofee volledig te rijden. Daardoor had ik tussendoor meer rust en trainingsmogelijkheden en kon ik altijd op niveau blijven presteren.”

2 jaar langer een Lion!! Bedankt @sven_nys voor het vertrouwen!! Plannen kunnen weer gemaakt worden met @CoachTFCT — corne (@cornevankessel) February 7, 2017

Teammanager Sven Nys is eveneens tevreden met de contractverlenging van de 25-jarige van Kessel. “Corné heeft de afgelopen winter heel constante prestaties geleverd. Maar daarnaast is Corné ook een erg aangename renner om mee te werken, hij staat altijd klaar voor het team en geeft zich elke training en elke wedstrijd voor de volle 100%. Het is fijn om met Corné samen te werken.”

Van Kessel won dit seizoen de (bescheiden) crossen van Pfaffnau en Surhuisterveen. Op het nationaal kampioenschap pakte hij zilver na Mathieu van der Poel. In de eindstand van de wereldbeker werd van Kessel zesde, met een derde plaats in Hoogerheide als hoogtepunt. In de DVV Trofee werd de Nederlander vierde.

Meeusen voelt zich gepasseerd

Sven Nys kondigde de contractverlenging aan met een mysterieuze tweet: “Contractverlenging voor een van onze renners is een feit”, klonk het.

Contractverlenging voor een van onze renners is een feit. @TFLions — Sven Nys (@sven_nys) February 7, 2017

Wie dan de naam van Tom Meeusen verwachtte, kwam dus bedrogen uit. Meeusen zelf ook: “Twee weken geleden sprak ik nog over banken, nu moet ik nog zoeken voor een stoel in de klas”, reageerde hij meteen.

2 weken geleden sprak ik nog over banken nu moet ik nog zoeken voor ne stoel in de klas ?? @sven_nys @TFLions — Tom Meeusen (@TomMeeusen) February 7, 2017

Meeusen verwijst daarmee naar een uitspraak van enkele weken geleden bij Sporza; “In het begin was ik nog kopman en mee het gezicht van de ploeg”, klonk het toen. “Toen hebben de mensen van de ploeg ervoor gekozen om andere renners naar voren te schuiven. Ikzelf ben niet 1, maar 2, 3, 4 of 5 banken naar achteren geschoven. Dat ging een beetje hard.”

Dat Meeusen nog steeds geen zicht heeft op een contractverlenging, zit dus diep. De 28-jarige Kempenaar wilde zich bewijzen op het WK maar werd toen meteen na de start uitgeschakeld door een kapotte kader. In Lille toonde hij zaterdag met een derde plaats nog dat hij over de goede benen beschikt en in Hoogstraten werd hij zesde ondanks een zadelbreuk.

“Voor alle duidelijkheid: ik sta volledig achter Nys, ik heb met hem geen persoonlijke problemen”, zei Meeusen vlak voor het WK nog. “Feit is wel dat ik nog steeds moet vechten voor een contract. Ik heb graag een houvast en een contract voor de toekomst. En dat heb ik momenteel nog niet. Het liefst zou ik natuurlijk in dezelfde ploeg blijven, ik zit hier al sinds 2007 en dat vergeten sommigen soms.”