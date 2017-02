Is dit de minst spannende competitie ter wereld?

In België staan Club Brugge, Anderlecht en Zulte Waregem momenteel op vijf punten van elkaar bovenaan het klassement, in Nederland worden Feyenoord en Ajax gescheiden door vijf punten en in Spanje is het verschil amper drie punten tussen de eerste drie. Maar het kan ook heel wat minder spannend: zo staat het Schotse Celtic Glasgow na 24 speeldagen al... 27 punten voor op eerste achtervolger Aberdeen. Celtic speelde dit seizoen één keer gelijk en won alle overige matchen, goed voor een waanzinnige 70 op 72.

Het parcours van Celtic onder nieuwe trainer Brendan Rodgers (ex-Liverpool) is op zijn zachtst gezegd straf te noemen. Het team van onze landgenoten Logan Bailly en Dedryck Boyata stapelt record op record in eigen land en heeft tot op heden nog steeds niet verloren - ook al is het Schotse seizoen al van augustus bezig. Op 13 december verbrak Celtic al het record van beste competitiestart in de Schotse hoogste klasse en eind januari werd ook het record van meeste aantal wedstrijden zonder nederlaag verbroken. Het enige team dat Celtic op een gelijkspel kon houden, was Inverness, op speeldag zes. Sindsdien volgden 19 competitiezeges op rij.

inmiddels stak Celtic ook nog eens de League Cup op zak zonder ook maar één doelpunt te incasseren. 5-0, 2-0, 0-1 en 0-3 in de finale tegen Aberdeen. In de Scottish Cup werd vanzelfsprekend ook gewonnen van Albion Rovers met 0-3. Dat alles maakt dat Celtic dit seizoen al 29 matchen in eigen land speelde, waarvan het nog geen enkel verloor, amper één keer gelijkspeelde en 28 keer won. Straffe cijfers.

In het buitenland heeft Chelsea de grootste kloof

Premier League: Chelsea negen punten los

De Engelse Premier League wordt uiteraard gedomineerd door Chelsea, dat sinds de 3-0 nederlaag bij Arsenal eind september een straffe 49 op 54 neerzette. Tottenham Hotspur is de eerste achtervolger op negen punten, verder staat alles tot en met de zesde plek op een kluitje. Bekijk hier het volledige klassement.

Primera Division: Real Madrid één punt voor

In Spanje telt Real Madrid nog één puntje voorsprong op Barcelona en drie op Sevilla, al heeft de Koninklijke wel twee wedstrijden minder gespeeld dan de rest. Atlético Madrid staat op zeven punten, Real Sociedad op acht. Bekijk hier het volledige klassement.

Bundesliga: Bayern München vier punten los

Ze hebben heel even moeten afzien, maar Bayern München heeft de leiding van de Bundesliga toch weer overgenomen en telt inmiddels alweer vier punten voorsprong op nummer twee RB Leipzig. Daarachter gaapt een gat van zeven punten met nummer drie Frankfurt. Nummers vier Borussia Dortmund en Hoffenheim tellen één puntje minder.

Ligue 1: AS Monaco drie punten los

In de Franse Ligue 1 staat AS Monaco na de zege in de topper tegen het verrassende OGC Nice alleen op kop. Het voelt wel de hete adem van de multimiljonairs uit Parijs en Nice in de nek. Beide clubs volgen op drie punten. Daarna volgt al een kloof van twaalf punten met nummer vier Lyon. Bekijk hier het volledige klassement.

Serie A: Juventus zes punten los

In Italië staat wie anders dan Juventus andermaal op kop. De Oude Dame heeft zes punten meer én een match minder dan het Napoli van Dries Mertens. Radja Nainggolan volgt met AS Roma op zeven punten, de kloof met Lazio, Inter en Atalanta is al opgelopen tot elf en twaalf punten. Bekijk hier het volledige klassement.

Eredivisie: Feyenoord vijf punten los

In Nederland is Feyenoord ook aan een indrukwekkende reeks bezig met amper één verliesmatch en drie gelijkspelletjes uit 21 competitiewedstrijden. Toch volgt Ajax nog op amper vijf punten, PSV telt nog drie punten minder. Het verschil tussen Feyenoord en nummer vier FC Utrecht bedraagt al twintig punten. Bekijk hier het volledige klassement.