Ex-spits Club Brugge mag enkel spelen “als hij trakteert op etentje in sterrenrestaurant”

Kent u Carlos Bacca nog? De Colombiaanse ex-spits van Club Brugge speelt tegenwoordig bij AC Milan, maar dat zit in een dipje in de Serie A. Milan boekte 0 op 9, mede omdat Bacca al drie weken de weg naar doel niet meer vindt. Nadat hij tegen Sampdoria naar de kant gehaald werd, ging hij in de clinch met coach Montella. Alles is tegenwoordig wel uitgeklaard, al grapte Montella tijdens zijn persconferentie wel dat Bacca niet meer zou starten... tenzij hij de hele groep trakteert in een sterrenrestaurant.

Bacca reageerde teleurgesteld na zijn wissel, maar toonde meteen na de match al berouw. “Ik was niet boos op de trainer, wel omdat we 0-1 in het krijt stonden tegen Sampdoria”, zo liet Bacca optekenen. “Ik heb dan ook meteen mijn excuses aangeboden aan de coach en het elftal.”

“We hebben het incidentje inderdaad uitgeklaard”, bevestigde Milan-coach Vincenzo Montella. Hij ging zijn boekje te buiten, maar weet dat hij in de fout ging. Bacca zit weer in de kern voor de match tegen Bologna (woensdag, nvdr.), maar het is nog niet zeker dat hij zal starten...”, klonk Montella even onheilspellend.

“Bacca heeft namelijk voorgesteld om de hele groep op een etentje te trakteren. Afhankelijk van waar we gaan eten, zal ik een beslissing nemen over zijn basisplaats”, knipoogde Montella. “Als het een sterrenrestaurant is, wel. Maar als het in een pizzeria is...”