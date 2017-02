Italiaanse clubvoorzitter wil weg nadat zijn auto’s in brand werden gestoken

De voorzitter van de rode lantaarn in de Serie A, Pescara, is maandagnacht het slachtoffer geworden van supporters van zijn eigen club. Twee van zijn wagens werden voor zijn huis in brand gestoken.

“Ik ben gechoqueerd”, reageerde voorzitter Daniele Sebastiani aan de Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport. “Op het einde van het seizoen leg ik mijn functie neer.” Sebastiani merkte de brand zelf als eerste op en verwittigde de brandweer. Die kon niet voorkomen dat één wagen volledig uitbrandde. De politie onderzoekt nu camerabeelden om de daders te kunnen vatten.

De spanning tussen club en supporters is in Pescara al even zeer hoog. Pescara promoveerde vorig seizoen terug naar de Serie A, maar telt na 23 speeldagen slechts negen punten. Afgelopen weekend leed de rode lantaarn in eigen huis een pijnlijke 2-6 nederlaag tegen het Lazio van Jordan Lukaku.

Pescara spreekt op de clubwebsite over een “schandelijke daad van vandalisme” en hoopt dat de verantwoordelijken snel worden gevat. “Intimidatie en geweld worden door ons niet getolereerd”, aldus de club die met geen woord rept over een vertrek van Sebastiani.