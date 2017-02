VIDEO. Actrice Safety First zoekt handige harry's in recruteringsfilmpje

Wielsbeke / Kortrijk - Unilin, een bedrijf uit het West-Vlaamse Wielsbeke, zet actrice Ruth Beeckmans van 'Safety First' in in de strijd om geschikt personeel. In een ludiek recuteringsfilmpje gaat de actrice op zoek naar handige harry's die haar kunnen helpen met een aantal herstellingen.

Unilin, gespecialiseerd in in vloerbekleding, isolatiematerialen en panelen, heeft momenteel liefst 65 vacatures. Het gaat vooral om technische profielen. Het is dan ook geen toeval dat actrice Ruth Beeckmans in het winkelcentrum K in Kortrijk de rol van deerne in technische nood voor haar rekening neemt. Wie haar kan helpen bij de herstelling van een kapotte bromfiets, koersfiets en geblokkeerde kopieermachine, kan rekening op een bloemen, een fanfare én een uitnodiging voor een gesprek bij Unilin.