Burgemeester ziet 2000 extra jobs maar sportgigant ontkent

Ham - Het Amerikaanse bedrijf Nike gaat uitbreiden in Ham, de bouwaanvraag voor een nieuw gebouw aan de overkant van het bestaande distributiecentrum in Ham, is ingediend bij de gemeente. Burgemeester Dirk De Vis (CD&V) heeft het over 2.000 nieuwe jobs, maar Nike en de vakbonden spreken dat tegen.

Momenteel zijn er zo’n 550 werknemers aan de slag in het distributiecentrum van Nike in Ham. Nu een bouwaanvraag is ingediend om een soortgelijk gebouw op te trekken aan de overkant van het bestaande verdeelcentrum, komen er een aantal nieuwe jobs bij. Over het aantal extra jobs is in Ham echter nogal wat verdeeldheid. Zo spreekt burgemeester Dirk De Vis van 2.000 nieuwe jobs.

Burgemeester van Ham, Dirk De Vis. Foto: Raymond Lemmens

“De nieuwe fabriek in Ham gaat kledij verpakken en verzenden, daar moeten meer mensen voor tewerkgesteld worden dan voor het verpakken van schoenen, zoals nu al gebeurt in Ham”, zegt burgemeester De Vis. “We hebben met Nike rond de tafel gezeten en daaruit kwam de conclusie dat er binnen dit en vijf jaar zo’n 2.000 à 2.500 jobs bijkomen.”

“Geen uitsprak over doen”

Maar Nike kan dat getal niet bevestigen. “Of we extra mensen gaan aanwerven, daar kunnen we nog geen uitspraak over doen”, aldus een woordvoerder van Nike. “We gaan er eerder vanuit dat we werknemers uit andere vestigingen van Nike zullen overplaatsen naar Ham. Eind april kunnen we hier openlijk over communiceren.”

Bediendevakbond LBC kan meer informatie kwijt. “We kunnen nog geen getal plakken op het aantal jobs dat er in Ham zal bijkomen door de bouw van een nieuw distributiecentrum”, aldus Joeri Saenen, vakbondssecretaris bij LBC. “Maar het zal eerder in de richting gaan van zo’n 350 jobs, al kan Nike dat nog niet bevestigen. Tweeduizend nieuwe jobs is niet alleen bij de haren getrokken, maar gewoonweg foute informatie.”

Of voor die 350 jobs nieuwe mensen aangeworven moeten worden, is nog niet duidelijk. Wel al zeker is dat de bouw in het voorjaar van start zal gaan om tegen de zomer de deuren te kunnen openen.