Geel stopt zegereeks Beerschot Wilrijk en pakt punt tegen de leider

Geen dertien zeges op rij voor Beerschot Wilrijk in de eerste amateurklasse. Op bezoek bij ASV Geel kwamen de Mannekes niet verder dan een 1-1. Schaessens bracht Beerschot na een half uur op voorsprong, maar de Kempenaars maakten vlak voor rust gelijk op een besneeuwd veld. Beerschot Wilrijk blijft met 56 punten ruim aan de leiding, Geel blijft zevende.

Geel liet amper ruimte in een gezapig begin van de partij waar de sneeuw een hoofdrol opeiste. Amper kansen of opwinding tot iets na het half uur tot een schotje van François via Schaessens in doel binnendwarrelde: 0-1.

Vijf minuten later werd de wedstrijd stilgelegd omdat de lijnen op het veld niet meer te zien waren door de sneeuw. Het moest Geel geïnspireerd hebben want vlak voor rust kreeg Beerschot Wilrijk de bal voor eigen doel niet weg en kon De Norre Clepkens vloeren.

Aan het begin van de tweede helft was er een lichte Geelse druk en Clepkens was paraat bij een voorzet van Koita, de beste man op het veld. Een rebound van Damblon ging nipt naast.

De bezoekers wonnen niet genoeg duels en de wedstrijd kabbelde verder. In het slot kregen de Antwerpenaars meer ruimte terwijl Geel gevaarlijk was bij een vrije trap: Clepkens stond paraat bij een kopbal van Vanaken. In de blessuretijd werd een goal van De Jonghe nog afgevlagd.

Herbeleef de wedstrijd hier: