Met Valentijn in aantocht laat Olivier Deschacht in zijn hart kijken

Binnen een week is het weer zover: Valentijn! Met het bezoek van Cupido in het verschiet schakelde verdedigers Olivier Deschacht en Ivan Obradovic in om zijn fans warm voor een romantische voetbalnamiddag. Deschacht laat in zijn hart kijken en vertelt wat liefde voor hem betekent, paars-wit hoopt dat verliefde koppeltjes zijn voorbeeld zullen volgen en hun liefdesverhaal zullen opsturen. De winnaars krijgen op zondag 12 februari een romantisch etentje en tickets voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem cadeau.