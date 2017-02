Dit koppeltje poseert romantisch op de pier... tot een bizar zeemonster hun foto verpest

Fotograaf Michael Green (56) kon zijn ogen niet geloven toen hij zijn lens scherpstelde op een verliefd koppeltje dat op een pier stond in het Britse graafschap Kent. Een enorm ‘zeemonster’ lijkt met zijn kop uit het water te komen.

Michael maakte de foto in juli, toen hij er op vakantie was, maar ontdekte het ‘monster’ nu pas toen hij door zijn foto’s bladerde. “Ik was foto’s aan het maken van de pier op Herne Bay toen ik een koppeltje zag staan op het blauwe uitkijkpunt. Ik heb er wat foto’s van gemaakt omdat ik dacht ze nog wel zou kunnen gebruiken in de fotoclub.”

Toch merkte Michael het vreemde wezen niet op, tot hij vorige zaterdag dus door de foto’s bladerde.

Toch is de realiteit niet zo dramatisch als het lijkt: het ‘zeemonster’ is in werkelijkheid een zeemeeuw. De vleugels staan in een pose die doen vermoeden dat het de kop is van een veel groter wezen dat uit het water komt piepen.