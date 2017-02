Eindigt recordreeks van Messi door geel gevaar?

Barcelona speelt vanavond de terugwedstrijd in de Copa del Rey tegen Atlético Madrid. Barça won de heenmatch bij Atlético al met 1-2, maar zal toch op zijn hoede moeten zijn. Vooral Lionel Messi dan. Als hij geel krijgt in een ongetwijfeld fel bevochten duel, is hij geschorst voor de finale. En dan komt er een einde aan een knappe recordreeks die al tien jaar loopt.

Lionel Messi krijgt normaal gezien niet eens zo veel gele kaarten, maar in de Copa del Rey zit hij al aan twee stuks. Tegen Sociedad en in de heenwedstrijd tegen Atlético kreeg ‘De Vlo’ een geel karton onder de neus geduwd. Een derde gele kaart zou dus fataal zijn, want dan mist hij de finale van de Copa del Rey.

Het zou het einde betekenen van een reeks die al tien jaar loopt. Messi miste de finale van het WK voor clubs in 2006 door een gebroken middenvoetsbeentje, maar daarna speelde Messi elke finale waarvoor FC Barcelona of Argentinië zich wist te plaatsen. Sindsdien speelde Barcelona 31 (!) finales, telkens met Messi in de basis. Met Argentinië speelde Messi sinds 2006 ook vier finales (dat het wel alle vier verloor)

Barcelona-coach Luis Enrique maakt zich echter niet te veel zorgen. “Onze prioriteit is winnen tegen Atletico Madrid, daarna zien we wel wie beschikbaar is voor de finale van de Copa del Rey. Mijn spelers weten perfect hoe ze moeten omgaan met dit soort situaties.”