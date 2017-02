Standard eist 400.000 euro van Porto

Standard heeft dinsdagmorgen in Laussane voor het Tribunaal voor de Sport (TAS) gepleit in de zaak rond de broers Tony en Célestin Djim. De Luikse club eist een opleidingsvergoeding van 400.000 euro van FC Porto, de club die de broers in de zomer van 2014 overnam.

Standard probeerde aan te tonen dat het de broers Djim wel degelijk in Luik wilde houden. “We hebben het TAS onze contractvoorstellen voor de twee spelers overgemaakt”, legde de juridisch directeur van de Rouches, Pierre Locht, uit. “Die voorstellen werden overgemaakt aan de vader, hetgeen door Porto wordt ontkend.” De beslissing van het TAS wordt binnen de komende twee maanden verwacht.

Het is niet de eerste keer dat Standard en Porto elkaar in de rechtzaal ontmoeten. In 2014 legden de Rouches ook al een klacht neer na de transfer van Joris Kayembe (in 2013) van Standard naar Porto. Standard kreeg toen gelijk en de FIFA veroordeelde Porto tot het betalen van een opleidingsvergoeding van 190.000 euro.

De 21-jarige Célestin Djim speelt momenteel voor de Nederlandse eersteklasser Roda JC. De 20-jarige Tony Djim is door Porto bij haar tweede team gestald in de Portugese tweede klasse.