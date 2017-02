Matcha thee is wél lekker, het is een kwestie van klaarmaken

Matcha, het groene poeder op basis van gemalen groene theeblaadjes, heeft zijn weg naar het grote publiek gevonden. Hollywoodsterren gingen al langer overstag, in eigen land zijn onder meer kok Sergio Herman en 'Nooit meer diëten'-goeroe Sandra Bekkari fan. Alleen de bittere, soms wrange smaak van de thee ligt soms wat moeilijk. Onterecht, zo blijkt.

"Matcha is eigenlijk helemaal niet bitter", legt theesommelier Ken Calander van Café Couture uit. "Maar ik begrijp waar het misverstand vandaan komt. Als het bitter smaakt, is het vaak geen echte matcha of is hij fout klaargemaakt. Echte matcha is een vrij duur product. Dat komt door de manier waarop het gemaakt wordt: de blaadjes van de thee worden voor ze uitkomen twee tot drie weken overdekt met een zeil, waardoor ze hun groene kleur behouden en minder bitters aanmaken en al hun antioxidanten bewaren. Die volledige blaadjes worden tot poeder vermalen, waardoor je al die gezonde stoffen mee binnenkrijgt. Een echte Japanse matcha smaakt dus eerder zacht en crèmig, niet bitter."

"Veel boerderijen in China vermalen bijvoorbeeld bladeren van groene thee, die dan heel goedkoop verkocht worden. Vaak werden die bladeren met pesticiden bewerkt, die mee in het poeder zitten. Een theepoeder uit China kan je niet vergelijken met een echte matcha uit Japan, maar deze poeders worden vaak goedkoop verkocht onder de naam matcha of groen theepoeder en smaken erg bitter."

Er zijn verschillende dingen waarop je kan letten om te weten of je met echte matcha te maken hebt. "De thee moet in Japan gemaakt zijn, anders is hij sowieso niet echt. Er moet ook vermeld worden dat hij biologisch gemaakt werd. De prijs is een indicatie: reken toch op zo’n 25 euro voor veertig gram. Alles wat daaronder zit, is wellicht van lage kwaliteit. Let tenslotte ook op de kleur: het poeder moet een frisse, felgroene kleur hebben".

Niet te warm

Heb je het goede poeder te pakken, dan is het een kwestie van juist klaarmaken. Matcha wordt opgelost in warm water en met een speciaal borsteltje tot schuim geklopt. "Thee wordt maar bitter als de cafeïne vrijkomt", zegt Ken. "Giet er dus water van zo'n zestig à zeventig graden bij. Bij kokend water komen er meteen bitterstoffen vrij. Gebruik ook flessenwater, idealiter met een ph rond de zeven en een droogrest van rond de vijftig - dat kan je op het etiket nalezen."

"Als je de smaak toch te specifiek vindt, kan je ook een schepje in een smoothie of in yoghurt doen. Wat ook veel gedaan wordt, is een latte of een cappucino met matcha: doe een klein beetje matchapoeder met warm water in een espressokopje en giet een shotje in je opgestoomde melk. Heel lekker."

Ten slotte wordt macha ook vaak gebruikt in de keuken, meer bepaald in desserts zoals koekjes, ijsroom, cake, .... "Alleen voor deze bereidingen vind ik het misschien niet nodig om de echte goede matcha te gebruiken", zegt Ken "Als je met suiker en boter aan de slag gaat, is het sowieso al niet meer zo gezond en is de meerwaarde klein".

Matcha in de keuken? Dit is Kens recept voor bio matchakoekjes

Nodig

- 150gr bio kokosolie

- 120 gr bio palmsuiker

- 2 eieren

- 200gr bio speltbloem

- 1 kleine koffielepel matcha poeder

- kokos schilfers

Zo ga je te werk

· Laat de kokos olie smelten

· Voeg de suiker, de matcha toe en klop tot een egale massa

· Meng de eieren er 1 voor 1 door

· Spatel de bloem zacht door het beslag

· Doe het deeg in vormpjes of spuit met spuitzak vormpjes

· Bestrooi de koekjes met kokos schilfers

· Bak 10min in een voorverwarmde oven van 180°C