Bond heeft negen potentiële basiskampen op het oog voor WK in Rusland

Een delegatie van de Belgische Voetbalbond heeft afgelopen week de verplaatsing naar Rusland gemaakt in het kader van een prospectiebezoek met het oog op het WK 2018. Dat maakte de KBVB dinsdag bekend. De delegatie bestond uit bondscoach Roberto Martínez, secretaris-generaal Koen De Brabander, technisch directeur Chris Van Puyvelde en teammanager Piet Erauw en bezocht negen potentiële basiskampen in de nabijheid van Moskou, Sint-Petersburg en Sotsji.

“Op basis van de via de FIFA ontvangen informatie, kunnen we nog verduidelijken dat België het 20e land was dat zo’n prospectie uitvoerde in het gastland van het WK 2018. De Koninklijke Belgische Voetbalbond zal nu alle nuttige informatie analyseren met betrekking tot de kwaliteit van de sport- en hotelinfrastructuur en tevens in contact blijven met de FIFA”, klinkt het.

“Onze Rode Duivels zijn uiteraard nog niet gekwalificeerd voor het WK 2018, ons hoofddoel. De KBVB is er niettemin van overtuigd dat het essentieel is om op alle vlakken proactief te zijn om successen te behalen”, meldt de bond nog.

De Belgen zitten op schema om zich te kwalificeren voor het WK want na vier duels in hun voorronde prijken ze met twaalf op twaalf aan de leiding in groep H. Op de volgende speeldag - op zaterdag 25 maart (20u45) - ontvangen Eden Hazard en ploegmaats in het Koning Boudewijnstadion Griekenland, dat tweede staat in de groep met twee punten minder dan de Duivels.