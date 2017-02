Djibril Cissé zet punt achter zijn carrière... om DJ te worden

De Franse aanvaller Djibril Cissé heeft op Twitter aangekondigd dat hij stopt met voetballen. Cissé wil volop aandacht besteden aan zijn muziek - en modecarrière. De Fransman wil zichzelf op de kaart zetten als dj en een eigen kledinglijn oprichten. Cissé blijft wel nog een beetje betrokken bij het voetbal, hij wordt consultant bij Yahoo Sport.

Merci a tous pour votre soutien une nouvelle vie commence ?????????????????????????? https://t.co/oMUtcDFmQr — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) 6 februari 2017

Djibril Cissé speelde in zijn carrière voor Auxerre (1998-2004), Liverpool (2004-2006), Olympique Marseille (2006-2008), Sunderland (2008-2009), Panathinaikos (2009-2011), Lazio Roma (2011), Queens Park Rangers (2012), Al-Gharafa (2013), Kuban Krasnodar (2013), Bastia (2014-2015) en Saint-Pierroise (2015).

Afgelopen najaar trainde de 35-jarige Cissé, zonder club sinds de zomer van 2015, mee met de Franse tweedeklasser Auxerre, waar hij werd opgeleid. Daar kwam echter niets uit voort, waardoor hij de schoenen nu maar (opnieuw) aan de haak hangt.

Cissé speelde 41 keer voor Les Bleus en was erbij op de WK’s van 2002 en 2010. Hij maakte zijn debuut voor Frankrijk in 2002 in een oefeninterland tegen de Rode Duivels (1-2 zege voor België). Hij won met Frankrijk ook de Confederations Cup in 2003. In clubverband won hij met Liverpool de Champions League in 2005.