Qatar geeft wekelijks waanzinnig bedrag uit voor WK 2022

Qatar geeft wekelijks 468 miljoen euro (500 miljoen dollar) uit voor het bouwen van de infrastructuur voor het WK voetbal in 2022. Dat heeft de Qatarese minister van Financiën dinsdag bekendgemaakt aan enkele buitenlandse journalisten, die door de staat aan de Perzische Golf uitgenodigd zijn.

Deze enorme wekelijkse sommen zullen volgens Ali Shareef Al-Emadi tot 2021 uitgegeven worden. In totaal zal Qatar 187 miljard euro (200 miljard dollar) spenderen voor het WK.

“90 procent van de contracten voor 2022 is nu al toegekend”, aldus Al-Emadi. “Dan hebben we het niet alleen over de stadions, maar ook over de autowegen, spoorwegen, havens, vliegvelden,... We zijn echt goed op weg om alles op tijd gereed te hebben.”

Al-Emadi benadrukte verder dat er niet kan beknibbeld worden op de WK-projecten omwille van besparingen. Qatar wordt geplaagd door de schommelende olieprijzen. Vorig jaar had het land voor het eerst in 15 jaar een begrotingstekort, geschat op meer dan 11,2 miljard euro (12 miljard dollar).