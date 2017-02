Artieste legt zichzelf in de knoop met bodypaint

De Servische artieste Mirjana Kiki Milosevic kan haar eigen buik erg realistisch in de knoop leggen. De alleenstaande moeder gebruikt bodypaint en een optische illusie om zichzelf in een spectaculair kunstwerk te transformeren.

Milosevic wil haar kunst niet enkel gebruiken om mensen te entertainen, ze wilde naar eigen zeggen vooral haar gevoel na een extreme vermageringskuur in beeld brengen. Ze had meerdere pogingen nodig om de levensechte knoop af te werken, het duurde namelijk even voor ze de techniek om op oneven oppervlaktes te schilderen onder de knie had.