Howard Webb moet video-arbitrage in Amerika in goede banen leiden

Voormalig topscheidsrechter Howard Webb (45) is door de Professional Referee Organization (PRO) aangesteld om het gebruik van videobeelden in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) te superviseren. Dat hebben de MLS en de PRO dinsdag bekendgemaakt.

Volgens de PRO zal de Brit toezien op “de opleiding, beoordeling en toewijzing van videorefs”. De MLS test momenteel het gebruik van videobeelden tijdens de wedstrijden in aanloop naar het reguliere seizoen, dat begin maart van start gaat. Tijdens de eerste seizoenshelft zullen offline tests, zonder invloed op het spel, uitgevoerd worden. Daarna zullen videorefs wel effectief kunnen ingrijpen.

Nadat Webb in 2014 een punt zette achter zijn indrukwekkende carrière ging hij aan de slag als technisch directeur van de Engelse scheidsrechterscommissie (PGMOL). Tot voor kort was hij de scheidsrechtersbaas bij de voetbalbond van Saudi-Arabië.

Webb was in juli 2010 de scheidsrechter voor de finale van het WK tussen Spanje en Nederland (1-0) in Johannesburg. Twee maanden eerder leidde hij de Champions League-finale tussen Bayern München en Inter Milaan (0-2) in Madrid. Daarmee is de Brit nog steeds de enige ref die in hetzelfde jaar zowel een Champions League- als een WK-finale in goede banen leidde.