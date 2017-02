Pogba telt 3,4 miljoen neer voor deze exuberante villa

Manchester United-vedette Paul Pogba heeft een nieuw optrekje gekocht. De duurste voetballer van de planeet nam de villa met vijf slaapkamers over van de Mexicaanse aanvaller Javier Hernandez, die in augustus 2015 definitief wegtrok uit Manchester en nu bij Bayer Leverkusen voetbalt. De Fransman telde liefst 3,4 miljoen euro neer voor het gigantische huis met zwembad, wellness- en mediaruimte. De nieuwe woonst van Pogba is gelegen in Cheshire op twintig minuten rijden van het trainingscomplex van United. Heel veel pijn heeft Pogba zich niet moeten doen, want hij verdient bij Manchester United bijna 340.000 euro (290.000 pond) per week.