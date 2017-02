Revelatie Zulte Waregem is al 12 miljoen euro waard

Er komt een einde aan de jacht op Sou Meïté, door de helft van Europa begeerd. ­Essevee hoopt 12 miljoen euro te krijgen voor zijn 22-jarige Franse revelatie, te delen met Lille OSC. Essevee start de ­besprekingen met de geïnteresseerde clubs, AS Monaco en Leverkusen voorop. Dat er al een voorakkoord is tussen de speler en de Franse club wordt ontkend. Maar ook een terugkeer naar Lille kan nog.

In Eupen was het al minder, werd hij aan de rust zelfs vervangen. En ook tegen AA Gent speelde de absolute revelatie van Zulte Waregem Sou Meïté (22) niet zijn beste match van het seizoen. “Transferbeslommeringen”, weet zijn coach Francky Dury. “Die jongen wordt nog tot een paar uren voor de match gek gebeld.”

Er lijkt nu stilaan wel een einde te komen aan het ingewikkelde dossier. Zulte Waregem heeft de middenvelder in januari vorig jaar voor anderhalf jaar gehuurd van Lille met een aankoopoptie van 300.000 euro. Als die wordt gelicht vóór 15 juni– en wie twijfelt daar nog aan? – is Meïté van de Belgische club. Die dan bij doorverkoop nog 60 procent moet afstaan aan Lille.

Intussen bezocht de entourage van Meïté een hele reeks geïnteresseerde clubs uit de Europese subtop, volgens zijn omgeving is het sportieve project minstens even belangrijk als het financiële. Daarom ook werd de concrete interesse van de Premier League-clubs als Crystal Palace en Sunderland afgewimpeld, Meïté wil alleen naar Engeland voor een club uit de top acht. En droomt van Man U.

Volgens Engelse bronnen zou er zelfs al een voorakkoord zijn met Monaco, maar dat wordt ontkend. Leverkusen, topclub uit de Bundesliga, is dan weer wel een optie, maar hun bod ligt onder dat van Monaco en de Engelse clubs. Dat er al een bod was van 11 miljoen euro wordt aan de Gaverbeek ontkend. Precies omdat ­Essevee 60 procent moet afstaan, hoopt de club dat Leverkusen nog even ­hoger schakelt om uiteindelijk tussen de 10 en 12 miljoen te kunnen vangen voor zijn goudhaantje.

4,8 miljoen rijker?

Ook zijn vroegere club Lille heeft interesse in een terugkeer, maar hun pogingen om nog voor 31 januari de optie met Essevee te herzien, teneinde er nog in januari geld te kunnen van maken, mislukten. Omdat Essevee de speler wil houden tot het einde van het seizoen en omdat de club als de dood was voor een scenario-Bailey, die in Genk in januari een vertrek forceerde naar Leverkusen waardoor de prijs zakte van 20 naar 12 miljoen euro. Het moet een win-win-win worden, beseft men in Waregem, dat de komende dagen gaat spreken met de geïnteresseerde clubs. Dat wil zeggen: grote kans dat Meïté straks voor 12 miljoen verhuist naar Monaco, Leverkusen of Lille. En Essevee (dat in januari ook al 3 miljoen kreeg aangeboden van Bordeaux voor Lerager maar 3,3 miljoen eiste) alvast 4,8 miljoen euro heeft verdiend.