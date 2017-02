Ontdekker Simon luidt alarmbel: “Bij Gent moeten ze eens nadenken over hoe er getraind wordt”

Twee jaar geleden kreeg de nieuwe Gentse sensatie Moses Simon al meteen 20 miljoen euro op zijn voorhoofd geplakt. Maar het blijft wachten op zijn ontbolstering en intussen heeft AA Gent al een nieuwe sensatie uit AS Trencin, Samuel Kalu. “Ook hij is als een komeet gestart. Maar ik ben benieuwd voor over drie maanden”, zegt zijn ontdekker Tscheu La Ling, ook eigenaar van Trencin.