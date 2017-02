Voetbalgeschiedenis in Duitsland: team voert voor het eerst vierde wissel door

In de achtste finales van de DFB Pokal, de Duitse beker, is dinsdag voor het eerst in de Duitse voetbalgeschiedenis een vierde wissel doorgevoerd in de verlengingen. Dat gebeurde in de wedstrijd tussen vierdeklasser Astoria Walldorf en Arminia Bielefeld, dat aantreedt in de tweede Bundesliga.

Benjamin Hofmann kwam in de 117e minuut voor Walldorf het veld op voor Marcus Meyer, de vierde wissel bij de vierdeklasser. In maart 2016 zette de International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat beslist over aanpassingen aan de spelregels, het licht op groen voor testen met een vierde wissel bij verlengingen. Intussen werd/wordt de nieuwigheid bij wijze van experiment in verschillende toernooien toegelaten.