Waarom je niet mag lachen met deze dikke tijgers

De reden waarom de tijgers in het Siberian Tiger Park in China overgewicht hebben is allesbehalve grappig. Verschillende goede doelen reageerden al furieus op de dikke tijgers in het park.

De verzorgers van het Siberian Tiger Park in Noordoost China hebben de dieren namelijk schandalig overvoed. Normaal gezien zijn Siberische tijgers heel behendige en fitte jagers. De beestjes in het Chinese tijgerpark kunnen echter amper rechtstaan.

Zowel bezoekers van het park als mensen die de foto’s online te zien kregen zijn dan ook erg bezorgd om de diertjes. De verzorgers zelf blijven beweren dat het normaal is dat tijgers wat dikker worden tijdens de wintermaanden. Volgens hen verdwijnt dat vet weer in de lente.

De Born Free Foundation gaat hier echter niet mee akkoord. “Deze tijgers zijn heel erg dik, wat het gevolg is van een ongeschikt en onnatuurlijk voedingspatroon,” aldus Will Travers , de president van de organisatie. “Ik vind de tijgers dan ook niet grappig of schattig. Deze dieren zijn ziek.”

In het verleden kwam het tijgerpark ook al in opspraak voor de slechte behandeling van hun tijgers. Dit omdat bezoekers de dieren mogen voederen met rundvlees of zelfs levende kippen. Bovendien gaat het er daarbij vaak sadistisch aan toe. Ze kwellen de tijgers namelijk door het vlees net buiten hun bereik te houden.

Foto: © Weibo