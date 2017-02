In Duitsland mag Borussia Mönchengladbach verder in de DFB-Pokal. Borussia, met Thorgan Hazard negentig minuten op het veld, versloeg in de achtste finales tweedeklasser Greuther Fürth met 0-2. Wendt en Hazard (tien minuten voor rust vanop de penaltystip) maakten de goals.

Ook Bayern München bekert voort. De titelhouder klopte Wolfsburg, met Koen Casteels in doel, met 1-0. Douglas Costa scoorde na een kwartier het enige doelpunt van de partij.