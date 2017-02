Jacques Vermeire maakt mooie winst met verzamelstuk, maar het had nog meer kunnen zijn

Jacques Vermeire (65) heeft een zaak gedaan door een oud document met zegel te verkopen in het Vier-programma Stukken van Mensen. De komiek maakte er 3.200 winst op, al had het meer kunnen zijn.

Oude filmposters, strips, wijnen, oude geschriften, handtekeningen: noem het en ­Jacques Vermeire verzamelt het. “Ik verzamel bijna alles. Behalve sigarenbandjes en lucifers.” Vermeire is als verwoed verzamelaar fan van het programma Stukken van Mensen, waarin vier ­experts met elkaar in de clinch gaan om zeldzame objecten die in het ­programma worden aangeboden van elkaar af te snoepen.

­Jacques bood in de aflevering van ­gisteravond een oud document met zegel aan. Het ging om een topstuk waarin koning Albert I de titel van baron gaf aan een rechter. Vermeire betaalde 20 jaar geleden zo’n 1.800 euro voor het werk. Twee experts ­waren bijzonder geïnteresseerd omdat het om een uniek stuk ging.

Antiquair Boris Devis van het Antwerpse Goldwood tastte diep in zijn zakken en nam het stuk over voor vijfduizend ­euro. Jacques Vermeire maakte dus 3.200 euro winst, al had dat bedrag nog hoger kunnen liggen: een andere expert had er zesduizend euro voor gegeven, maar dat bod vernam Vermeire pas nadat hij al had afgeklopt bij de andere expert.

In dezelfde aflevering raakte een Formule 1-wagen van de Belgische racepiloot Thierry Boutsen niet verkocht. De eigenaars wilden zo’n drie­honderdduizend euro voor de BMW Arrows A8 uit 1985, maar de experts wilden niet verder gaan dan 165.000 euro.