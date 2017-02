Lichaam van vermiste vrouw lag al jaar verstopt in steegje, en niemand die iets doorhad

Een jaar lang lag het lichaam van Renée Beckers (67) aan een steegje in het centrum van Lebbeke, zonder dat iemand ervan opkeek. Het was verpakt in vuilniszakken en werd gisteren gevonden, na een korte zoektocht door de politie. Renée zou al in januari vorig jaar omgebracht zijn door haar zoon Nicolas V. (39), die eergisteren aangehouden werd. “Ik kan niet begrijpen wat mijn zoon bezield heeft”, zegt zijn vader.

“Elke dag passeer ik door dat steegje, met de fiets. Om naar de bakker te gaan. Al die tijd reed ik dus gewoon langs een verpakt lijk. Om rillingen van te krijgen.” Buurtbewoners kunnen het amper geloven dat de 67-jarige Renée Beckers, die al sinds januari 2016 vermist werd, gewoon gedumpt werd in een veldwegje naast haar appartement.

Foto: rr

Eergisteren hield de onderzoeksrechter haar zoon Nicolas V. aan, op verdenking van oudermoord. Hij ontkent staalhard, maar blijkt al een jaar te leven van het pensioen van zijn moeder. V. beweert dat hij het na een ruzie aftrapte bij zijn moeder en haar bankkaart meenam. Maar speurders vermoeden dat die “eventuele” ruzie is uitgelopen op doodslag. Om een en ander te verdoezelen bleef hij – met haar bankkaart – wel de huur van het appartement betalen, hoewel hij er zelf dus niet meer woonde.

Foto: rr

Verschillende vuilniszakken

Na de moord zou Nicolas het lichaam ingepakt hebben in verschillende vuilniszakken en omwikkeld hebben met tape. Hij stapte ermee door het steegje naast het huis, dumpte het pak in de kant en duwde het onder een ongebruikte gastank, naast het pad. Speurders haalde gisteren de begroeiing voor de tank weg, waarna ze de akelige ontdekking deden. “We roken niets, tot we de zak openmaakten.”

Verregaande staat van ontbinding

Nicolas V., die geen job heeft en op zijn Facebookpagina meldt dat hij de mantelzorger van zijn moeder is, blijft alle betrokkenheid ontkennen. Het parket van Dendermonde wil ook niet officieel bevestigen dat het gevonden lichaam van Renée Beckers is. “Het onderzoek loopt.” Het lichaam zou dan ook in zo’n verregaande staat van ontbinding geweest zijn, dat het niet formeel geïdentificeerd kon worden.

De vader van Nicolas, die elders woont, vernam het nieuws over de zaak via de krant. “Ik heb nog niemand gehoord. Ook de politie niet. We kunnen niet vatten wat er aan het gebeuren is. Ik ben jaren geleden gescheiden van Renée. We hadden eigenlijk geen contact meer.” Of hij nog contact had met zijn zoon, wil de vader niet bevestigen. “Maar ik kan niet begrijpen wat hij gedaan heeft. Ik snap dit niet. Met de beste wil van de wereld.”

Kritiek op zeer late melding

Naast het opmerkelijke feit dat het lichaam al één jaar naast een veldweg lag zonder dat iemand iets merkte, is er ook de vaststelling dat de verdwijning van de vrouw pas na één jaar gemeld werd bij het parket. “Het is allemaal behoorlijk traag doorgesijpeld”, klinkt het kritisch bij een gerechtelijke bron. Temeer omdat het OCMW van Lebbeke in maart vorig jaar al op de hoogte was van de verdwijning, zo zegt voorzitter Christoph De Backer. “Mevrouw Beckers had hier een dossier, maar we hoorden haar niet meer. We hebben zelf contact gezocht en ergens in de grote vakantie hebben we dan de politie verwittigd. In november heeft die pas vastgesteld dat de vrouw niet meer op haar appartement woonde, en is er een verzoek tot schrapping naar de burgerlijke stand gegaan.”

Vrijdag verschijnt ­Nicolas V. voor de raadkamer die beslist over zijn verdere aanhouding.