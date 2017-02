Krijgt de diefstal van Schauvlieges vuilniszak nog een staartje voor VRT?

De Vlaamse minister van Media, Sven Gatz (Open VLD), wil dat de VRT de makers van het Radio 2-programmaDe Inspecteurop het matje roept. Voor hun “grote afvalonderzoek” hadden zij de vuilniszak van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V), die buiten aan haar voordeur stond, gestolen.

De bedoeling was om na te gaan of er recycleerbare spullen in zaten. Maar een vuilniszak meenemen geldt als diefstal. Schauvliege vond ook dat haar privacy was geschonden. Gatz volgt haar daarin. “Een vuilniszak stelen en de inhoud ervan meedelen aan Vlaanderen kan beschouwd worden als een inbreuk op de privacy.”

Volgens de VRT is de vuilniszak nooit open geweest. De programmamakers hebben eerst gevraagd of Schauvliege wilde meewerken. Toen ze dat weigerde, hebben ze de zak ongeopend teruggeven. Voor Schauvliege is daarmee de kous af. Maar Gatz wil dat de zaak binnen de VRT verder besproken wordt en dat indien nodig acties ondernomen worden.

Aan het afvalonderzoek deden ook andere BV’s mee, maar bij hen was de diefstal van hun vuilniszak in scène gezet.