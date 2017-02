OCAD waarschuwt: “Radicale islam rukt op in ons land”

Een radicale vorm van de islam verdringt stilaan de gematigde islam in ons land. Dat staat in een nieuw rapport van het Orgaan voor de ­Coördinatie van de Dreiging (OCAD).

“Een groeiend aantal moskeeën en islamitische centra in België staat ­onder invloed van het ­wahabitische, salafistische missioneringsapparaat.” Het is een van de verontrustende conclusies uit een recent rapport dat het OCAD gemaakt heeft over de invloed van het salafisme in België en Europa.

Het OCAD is bij het grote publiek vooral bekend als de instelling die in ons land het dreigingsniveau bepaalt in tijden van terreur. Maar het maakt voor de politieke overheid en de veiligheidsdiensten ook strategische evaluaties over de terroristische en extremistische bedreigingen voor ons land. Het ­recente rapport over de ­salafistische islam dat De Standaard kon inkijken, past in die opdracht.

Meer en meer strikt wahabitische moskeeën

Het ­wahabisme is een door ­Saoedi-Arabië gesponsorde stroming in de islam die een terugkeer naar de ­‘zuivere’ islam voorstaat. Wahabitische imams preken geregeld in Belgische moskeeën. Meer en meer moskeeën zijn ook strikt wahabitisch. Onder meer in Brussel, Antwerpen en Mechelen. Daarnaast zijn er eigen wahabitische tv-kanalen en online media die zich meer en meer op Europa richten. Het gaat dan wel om een minderheid, maar het OCAD waarschuwt: “De kleine gematigde imam in zijn moskee is tegen al dat mediageweld niet opgewassen.”

OCAD-topman Paul Van Tigchelt verkoos gisteren niet te reageren op het uitgelekte rapport.