E313 tijdlang versperd door omgekantelde vrachtwagen met biggetjes

De E313 ter hoogte van Hasselt-West in de richting van Lummen is sinds woensdagochtend 6.15 uur opnieuw volledig vrijgemaakt. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. In de loop van de nacht kantelde er een vrachtwagen met biggen, die intussen allemaal zijn weggehaald.

De vrachtwagen reed rond 1.50 uur om nog onduidelijke redenen door de vangrails en kantelde. De tientallen biggen konden ontkomen en kwamen in de gracht terecht. Aanvankelijk werd een rijstrook afgesloten, maar om iets voor drie uur werd beslist de hele snelweg af te sluiten.

De vrachtwagen is intussen weggetakeld en de biggen werden verzameld en op een ander transport gezet. Nadien moest de rijweg nog worden gereinigd, maar dat is ondertussen ook gebeurd.

De E313 is sinds 6.15 uur opnieuw volledig vrij.