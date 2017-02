Belgische webshop moet sluiten van Lego

Een Belgische webshop die zich al jaren specialiseert in het personaliseren van Lego, moet nu met een groot deel van zijn activiteiten stoppen.

Lego enkel kinderspeelgoed? Dat is al lang niet meer het geval. Ook volwassenen zijn al een paar jaar verwoed aan het verzamelen, bouwen en personaliseren van Lego-setjes geslagen.

Het was op die markt dat mijnblokje.be zich grotendeels richtte. Cathy Carlier en Sandra Vets startten in 2008 de webshop die Lego een persoonlijke toets gaf. “Gepersonaliseerde Legoblokjes met de naam erop voor geboortes, bijvoorbeeld”, zegt Carlier. “Of geschenken voor de gasten op communiefeesten. Maar daarnaast ook steeds meer printwerk: bedrijven die als relatiegeschenk Lego met hun logo erop willen, of verzamelaars die een echt logo op een Lego-vrachtwagen willen hebben.”

Lego was jarenlang enthousiast over de webshop, en Carlier kocht ook bij hen in. “Acht jaar lang hadden we geen problemen. Wij maakten immers impliciet reclame voor hen. Maar sinds kort is dat veranderd. We kunnen niet meer rechtstreeks bestellen, en van Lego moeten we nu ook stoppen met het printen van logo’s voor bedrijven. Het is niet duidelijk waarom. Het grootste deel van onze business valt daardoor weg. Financieel is het niet meer haalbaar om ons personeel daarvoor in dienst te houden.”

De zaakvoerders gaan de activiteiten van de webshop nu stelselmatig afbouwen. “Het is jammer, want het zijn net die volwassen gebruikers die Lego mee opnieuw groot gemaakt hebben. De mensen die daarmee bezig zijn, vinden details heel belangrijk, en wij konden die detailafwerking op maat bieden.”

Bij Lego was niemand bereikbaar voor commentaar.