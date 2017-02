Kompany verklapt zijn favoriete voetbalmoment ooit (en dat zal Anderlecht graag horen)

Vincent Kompany heeft nog steeds een speciaal plekje voor RSC Anderlecht in zijn hart. In een kort filmpje op Twitter verklapt hij zijn favoriete voetbalmoment ooit. Dat is niet het moment waarop hij zijn eerste Premier League wint, niet zijn nu al legendarisch doelpunt tegen Manchester United, maar wel... de Champions League-campagne van Anderlecht in het seizoen 2000-2001. Een 14-jarige Kompany zag toen vanop de eerste rij hoe Anderlecht tegen alle verwachtingen in de eerste groepsfase overleefde en zeges boekte tegen Manchester United, PSV en later ook nog Real Madrid. Pure nostalgie!