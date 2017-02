Bedrijfsleider rijdt per ongeluk moeder dood met bulldozer

Deinze - Op een familiebedrijf in Wontergem, bij Deinze, is een 86-jarige vrouw omgekomen bij een dramatisch ongeval. Ze werd op de terreinen van houtverwerkingsbedrijf Wonterspan aangereden door een bulldozer die bestuurd werd door haar eigen zoon.

Wonterspan, aan de Dosweg in Wontergem, is een echt familiebedrijf dat onder meer houtpellets en kattenbakvulling produceert.

Haar kinderen hadden jaren geleden de dagelijkse leiding overgenomen. Maar hun moeder, ex-eigenares, kwam nog geregeld op bezoek. Want ze wilde op de hoogte blijven van alles wat er zich in het bedrijf afspeelde.

Tijdens een wandeling op het bedrijfsterrein, woensdagmiddag, werd ze aangereden door een bulldozer, bestuurd door haar eigen zoon. “Een dramatisch ongeval. Hij had haar echt niet gezien”, zegt de politie van de zone Deinze-Zulte. Ook het parket houdt het bij een spijtig ongeval.

“Ze is met zware verwondingen en in kritieke toestand naar het UZ in Gent gebracht”, aldus de politie. Daar is ze later op de avond overleden aan haar verwondingen.

Zoon stort te pletter

Het is voor de familie het tweede drama in twee jaar tijd. In januari 2015 haalde Pascal, zoon van de directeur van het bedrijf en kleinzoon van het slachtoffer dat woensdag werd overreden, de kranten toen hij in Knokke acht verdiepingen naar beneden viel. Als bij wonder overleefde hij het.

Pascal stond in residentie Picadilly in de Zandstraat in Knokke te bellen op het balkon van het buitenverblijf van zijn ouders. Toen hij even voorover leunde om iemand beneden de weg te wijzen, liep het mis. Hij gleed weg en stortte 20 meter naar beneden waar hij op het dak van een geparkeerde auto viel. Dat heeft hem gered. Hij liep wel tal van zware breuken op en moest maanden revalideren. Intussen is hij weer aan het werk in het familiebedrijf.