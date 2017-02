Messi lost burenlawaai op met simpele maar drastische maatregel

De Kroatische middenvelder Ivan Rakitic heeft in een interview aan het Kroatische Novi List een boekje opengedaan over het leven bij een sterrenclub als FC Barcelona. Hoewel de wereldsterren volgens Rakitic met hun beide voetjes op de grond leven, onthulde hij toch een opvallend verhaal over Lionel Messi en hoe die een probleem met burenlawaai simpel maar nogal drastisch oploste...

“Ikzelf heb geen problemen met mijn buren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Messi toen die een huis had gekocht in Castelldefels (een residentiële buitenwijk van Barcelona, red). De buren waren een beetje luid dus besloot Leo om hun huis ook te kopen om alleen te kunnen zijn, ha, ha, ha...”

Niet echt “down to earth” zoals Rakitic nochtans beweert. Wat wél past in dat verhaal, is de bezigheid van de wereldsterren wanneer ze op verplaatsing zijn. Dan spelen de heren... een simpel gezelschapsspel.

“Wanneer we reizen spelen we altijd het bordspel Ludo en grappen we met elkaar”, aldus Rakitic. “Pepe Costa, Messi, Suarez en Mascherano zijn in één team, Iniesta, Busquets, Alba en ik zijn een tweede team. Onlangs reisden we naar Qatar en speelden we zes uur dat spel.”

“Ik weet dat mensen denken dat het leven van een voetballer één en al glamour is met tal van dolle feestjes... Maar onlangs nodigde Suarez me uit voor zijn 30ste verjaardag en dat feest was hetzelfde als wanneer iemand van jullie mij zou uitnodigen. We kochten hem een cadeautje, zaten aan tafel, aten wat, praatten en hadden plezier. Dat was het. De meerderheid van de spelers bij Barca - met inbegrip van Messi, Suarez en ik - zijn familiemensen die feesten en bars vermijden.”