Universiteit ruimt plaats voor sales: ‘Wat telt, is hoé je je targets haalt’

Als verkoper ben je maar beter uit het juiste hout gesneden. “Bovendien hebben salesfuncties hun reputatie niet mee”, zegt Deva Ranajaran, oprichter van het Sales Expertise Center (SEC) aan de Gentse Vlerick Business School. Toch ruimen ook universiteiten – zoals UGent – nu plaats in voor sales. “In de VS is dat al lang heel gewoon.”

“De volgende internationale saleswedstrijd in de VS krijgt alweer Vlerick-deelnemers”, glundert Deva Ranarajan. “We zitten op het goede spoor. Onze kandidaten zijn jonge twintigers uit een masterstudie die echt voor het vak gaan. Hun tegenstanders zijn vaak een stuk ouder en ervarener. We hebben de jongste jaren een inhaalbeweging gemaakt. Sales is niet meer iets waar je in terechtkomt of een noodzakelijk kwaad. Er worden academische opleidingen voor opgezet.”

Deva Rajanaran leidt het Vlerick Sales Expertise Center al jaren. “In India, waar ik ingenieur was, kreeg ik belangstelling voor businessprocessen. Sales staat er – net als in Europa – niet erg hoog aangeschreven. Daarom besloot ik naar de VS te verkassen: de bakermat van sales. In Houston deed ik onderzoek aan het academische Sales Center. Gewapend met die kennis kreeg ik een kans om in Gent een kenniscentrum uit te bouwen aan de Vlerick Business School. Zo konden we Vlaamse bedrijven naar jonge talenten leiden. De bedrijven die ons sponsoren, hebben baat bij ons Sales Leadership Program. Goed opgeleide salesmensen zijn moeilijk te vinden. Anderzijds professionaliseren wij mee hun salesafdelingen. Het is een win-win-winsituatie.”

Rollenspellen

Maar wat houdt sales nu precies in? “Wij leggen de nadruk op hoe je de behoeften van je klant identificeert, je value proposition duidelijk maakt en waarde creëert door een deal te sluiten”, vervolgt Ranajaran. “Zo zijn onze salescompetities ook opgezet. Het zijn rollenspellen waarbij we alumni en professionals uit bedrijven als juryleden vragen. Echt een fenomeen uit de VS, maar hier bestond het tot voor kort alleen aan een paar hogescholen. Ook in Nederland – waar je het eerder zou verwachten – bestaat het nauwelijks.”

“Onze twee winnaars nemen we mee naar de grootse salescompetitie in de VS. Er doen tientallen universiteiten mee. Veel bedrijven komen er rekruteren, ze moeten zelfs werkgevers weigeren. Logisch, je krijgt er 600 salestoptalenten rechtstreeks in je vizier. Onze Vlerick-studenten zijn sowieso masters, we bieden geen bachelorniveau aan. Ondanks hun niet-Engelstaligheid, jonge leeftijd én beperkte aantal lesuren – het gaat bij ons om opleidingsmodules, niet om een volledige studierichting – eindigen ze altijd erg hoog. Er bestaat trouwens een soortgelijke Europese saleswedstrijd waar we onze derde en vierde finalist heen sturen.”

