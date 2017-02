Dries Mertens wil OHL redden van buitenlandse investeerders

Leuven - Een uitgebreide Leuvenaars, verzameld onder de noemer ‘OHL op dreef’, is een zoektocht gestart naar een alternatief voor een mogelijke verkoop van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven (OHL) aan een Chinese investeringsmaatschappij. Ze willen een club zonder buitenlandse inmenging en met een sterke lokale verankering. In de groep heel wat ronkende namen, met onder meer Rode Duivel Dries Mertens, hoofdredacteur van VTM-Nieuws Kris Hoflack en styliste Lien Degol.

Dries Mertens. Foto: afp

Het is een indrukwekkende groep namen die woensdagochtend het persbericht de wereld instuurde over het bestaan van ‘OHL op Dreef’. De lijst laat zich het beste samenvatten als de ‘fine fleur’ van Leuven. In de lijst namen zoals Mike Naert van concertzaal Het Depot, OHL-coryfee Bjorn Ruytinx, styliste Lien Degol, Michael Schouwaerts van de Sportoase-groep, televisiemaker Elke Neuville, Kris Hoflack van VTM-Nieuws, reclamemaker Pieter Goiris en... Rode Duivel en Leuvenaar Dries Mertens.

”Geen doorgeefluik”

Wat de groep sportlui, medici, advocaten en andere invloedrijke Leuvenaars bindt, is de liefde voor de bedreigde voetbalclub OHL. Die zit sportief in slechte papieren, maar lijkt vooral goed op weg om overgenomen te worden door de Chinese investeringsmaatschappij Chinese Shanghai Naisi Investment Management Center. En dat ziet ‘OHL op Dreef’ absoluut niet zitten. ”We willen een breed draagvlak creëren om een toekomst zonder buitenlandse inmenging en met een sterke lokale verankering te verzekeren”, klinkt het omonwonden. De groep vreest dat door die nakende verkoop de lokale relevantie van OHL helemaal zou verdwijnen. “De te gemakkelijke keuze voor het buitenlandse geld riskeert van OHL een zoveelste doorgeefluik van buitenlandse voetballers te maken.” ‘OHL op Dreef’ heeft de ambitie om van OHL een sportief, sociaal, economisch en maatschappelijk gezonde club te maken. “Om dat te realiseren zal de groep verschillende pistes onderzoeken en gesprekken opstarten”, klinkt het nog. Hoever de groep staat en met welke mogelijke investeerders aan tafel wordt gezeten, is niet duidelijk.

Woordvoerder van OHL op Dreef: “Moeten heel snel schakelen”

‘Voor alle duidelijkheid: wij hebben nog geen enkel voorakkoord gesloten”, zegt De Coster. Hij verwijst daarmee met een knipoog naar het voorakkoord dat OHL zou hebben met de Chinese investeerders. “Maar dit is geen initiatief dat plotseling ontstaan is. We zijn al een hele tijd bezig met het project, maar we zijn nu door de actualiteit in snelheid gepakt. Dat betekent dat we heel snel moeten schakelen en op korte termijn stappen moeten nemen.”

Hoe concreet de gesprekken met mogelijke investeerders zijn, wil De Coster niet kwijt. “Maar we weten ook dat we geen jaar de tijd hebben, dus we werken snel.” Hij voegt er nog aan toe dat als het project van OHL op Dreef klaar is om voor te stellen, het stadsbestuur een erg belangrijke partner zal worden.