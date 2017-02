Cercle Brugge zet Mboyo uit de wind na relletjes

De terugkeer van Pelé Mboyo op de Belgische voetbalvelden ging niet onopgemerkt voorbij. De ex-Rode Duivel nam met twee doelpunten in evenveel wedstrijden een verschroeiende start bij Cercle Brugge, maar hij werd ook geassocieerd met een vechtpartij na de match in Lommel. Wij gingen de Mboyo-koorts meten bij zijn nieuwe club.

Een fel omstreden doelpunt in blessuretijd, een uit de hand gelopen vechtpartij tussen een tiental Lommelse heethoofden en enkele Brusselse vechtersbazen – inclusief Anthony Vanden Borre – en een aanhouding door de politie. In Lommel zullen ze de passage van Pelé Mboyo van vorige vrijdag niet snel vergeten. Het bestuur van Cercle Brugge tilt er niet zwaar aan. “Die incidenten hebben niets te maken met de club en Mboyo was er niet rechtstreeks bij betrokken. Hij is niet verantwoordelijk voor wat zijn vrienden doen’’, klinkt het bij sportief beheerder Maarten Allijns.