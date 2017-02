Sven Kums: “Nooit Rode Duivel zijn, zou een gemis zijn in mijn carrière”

Volgende maand spelen de Rode Duivels hun vijfde kwalificatiewedstrijd voor het WK 2018 tegen Griekenland. Sven Kums hoopt op een selectie, zo vertelt hij in een interview aan Sporza. Bondscoach Martinez ging Kums al een paar keer scouten en had ook een gesprek met de 28-jarige middenvelder van Udinese. “Het zou toch een gemis zijn in mijn carrière als ik nooit voor Duivels gespeeld zou hebben”, vertelt Kums aan de VRT.

Normaal gezien kreeg Kums al tegen Gibraltar zijn eerste selectie na de schorsing van Marouane Fellaini, maar Kums raakte geblesseerd op het slechtst mogelijke moment.

“Ik heb Roberto Martinez toen vijf minuten kunnen spreken. Het lijkt me wel leuk om met hem te werken, maar ik doe mijn best en wacht af of ik de Rode Duivels haal”, blijft Kums geduldig. Toch steekt het dat de ex-middenvelder van Gent nog nooit voor de Duivels heeft gespeeld. “Het zou wel een gemis zijn in mijn carrière als ik nooit voor de Rode Duivels zou spelen”, geeft Kums eerlijk toe.