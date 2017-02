Word je razend als je mensen hoort kauwen? De wetenschap heeft een verklaring

Een gloeiende hekel aan mensen die smakken of met hun mond open eten? Niets om je voor te schamen, want het is nu wetenschappelijk bewezen dat dergelijke geluiden je echt kwaad kunnen maken. Er bestaat zelfs een naam voor de aandoening, namelijk misofonie.

Het geluid van een voortdurend klikkende balpen. Het geluid van mensen die smakken of gewoon nog maar zelfs luid ademen. Het zijn allemaal bekende klanken die bij velen gevoelens van ergenis en zelfs woede kunnen opwekken. Als je je hier in herkent, is de kans groot dat ook jij aan misofonie lijdt. Uit een onderzoek dat werd gepubliceerd in Current Biology blijkt namelijk dat personen met die neurologische aandoening veranderingen in de hersenen gewaarworden als er bepaalde tonen worden geproduceerd.

Meer nog, uit hersenscans blijkt dat er zich dan abnormaliteiten voordoen in de hersengebieden die instaan voor onze emotionele controle. De hersenen gaan letterlijk in overdrive bij het horen van pakweg smakgeluiden. En er treden niet alleen gevolgen op in de hersenen, ook het hart gaat sneller slaan en je gaat er harder van zweten.

"Voor mensen die aan misofonie lijden, is dit goed nieuws", zegt de Britse professor Sukhbinder Kumar van de Newcastle University, die het onderzoek leidde. "Deze studie toont aan dat er wel degelijk voldoende bewijs bestaat om de sceptische medische wereld ervan te overtuigen dat dit een echte aandoening is."