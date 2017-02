Arbeider verliest been bij ongeval, werkgever vrijgesproken: “Dit kan ik niet aanvaarden”

Torhout / Zeebrugge / Brugge - Het bedrijf C.RO Ports Zeebrugge en twee havenarbeiders zijn vrijgesproken voor een ernstig arbeidsongeval in de haven waarbij Ken Van Loo (37) zijn onderbeen verloor. Volgens de rechter is niet bewezen dat er een gebrek aan voorzorg was in het bedrijf.

Foto: Arne Franck

Op 14 oktober 2010 was havenarbeider Ken van Loo aan de slag op het zeeschip M.V. Pauline, terwijl het aangemeerd lag in het Brittanniadok in de Zeebrugse haven. Van Loo moest de aan boord gebrachte containers “lashen” - met kettingen vastmaken aan het dek. Maar op het moment dat een volgende container op komst was, stapte hij opzij en struikelde over een metalen staaf.

Terwijl hij weer rechtop krabbelde, werd zijn rechterbeen verpletterd onder de wielen van tugmaster, een soort zware heftruck. In het ziekenhuis gingen de artsen tot amputatie over.

Het parket onderzocht de zaak, maar besloot niemand te vervolgen. Maar Ken Van Loo kon zich daar niet bij neerleggen en daagde zijn werkgevers en twee collega’s, onder wie de chauffeur van de tugmaster, voor de rechter.

Volgens zijn advocaat Reinhard van Hecke werden de havenarbeiders bij C.RO Ports onvoldoende opgeleid en moesten ze werken onder een te hoge werkdruk. “Door het helse tempo konden de veiligheidsvoorschriften in de praktijk onmogelijk nageleefd worden”, aldus Van Hecke.

De twee collega’s werden gedagvaard omdat ze Van Loo na het ongeval aan zijn lot zouden hebben overgelaten. “Ik moest mijn eigen been afbinden om het zware bloedverlies tegen te gaan”, stelde Van Loo. “In plaats van hulp te bieden liepen ze weg.”

Volgens de advocaat van C.RO Ports was er geen sprake van een gebrek aan opleiding en had Van Loo “de veiligheidszone genegeerd”. De strafrechter volgde die stelling woensdagochtend en sprak C.RO Ports vrij. “Het slachtoffer kreeg wel degelijk een specifieke opleiding voor lashen maar legde de duidelijke veiligheidsvoorschriften die bewuste dag naast zich neer. Het is niet bewezen dat de werkdruk zodanig hoog was dat hij de veiligheidsvoorschriften niet kon respecteren.”

Ook de twee collega’s werden vrijgesproken. Volgens hun advocaten waren ze in paniek weggelopen maar hebben ze wel degelijk meteen de hulpdiensten verwittigd. De rechter oordeelde dat hen geen schuld trof. “Het slachtoffer werd correct geholpen. De hulpdiensten werden verwittigd en een andere arbeider hielp hem met het afbinden met zijn been”, aldus de rechter.

Voor Ken van Loo is de uitspraak een koude douche. “Ik kan niet aanvaarden dat de fout door de rechter bij mij wordt gelegd”, klonk het na de uitspraak. In samenspraak met zijn advocaat zal Van Loo zich beraden over een eventueel beroep.