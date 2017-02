Anderlecht krijgt goed nieuws met oog op topper tegen Zulte Waregem

Anderlecht speelt komende zondag de topper van de 26e speeldag tegen Zulte Waregem. Paars-wit kan een goede zaak doen, mits winst vergroot het de kloof met Essevee tot vijf punten. In aanloop naar de wedstrijd kreeg Anderlecht ook goed nieuws van verdediger Kara. Hij sukkelt met de knie, maar volgens specialisten in Frankrijk heeft Kara Mbodj geen operatie nodig en is hij inzetbaar tegen Zulte Waregem.

Vorige week leek Kara, na zijn uitschakeling in de kwartfinales op de Africa Cup en het mislopen van een toptransfer, nog aan te sturen op een operatie aan de knie. Anderlecht kan de verdediger in het voorjaar echter goed gebruiken in de titelstrijd en schotelde hem maandag een verbeterde overeenkomstaan.