Hartverscheurende foto: deze jongen treurt naast graf van tweelingbroertje dat stierf in de baarmoeder

Walker Myrick uit de Amerikaanse staat Alabama mocht voor de allereerste keer naar school. Op die dag in 2012 vonden zijn ouders dat ze hun zoontje iets moesten vertellen. Ze namen hem mee naar het kerkhof en legden hem uit van wie het grafje was met de verse bloemen. De jongen wil nu zijn verhaal verspreiden om mensen te steunen die iets gelijkaardigs meemaakten.

Brooke en Michael waren geschrokken en heel blij, toen ze hoorden dat ze een tweeling zouden krijgen. “Ik had het altijd al geweten. Het was niet onlogisch, want mijn mama heeft ook een tweelingzus”, vertelt mama Brooke aan Mail Online. Ze begonnen meteen alles dubbel te kopen en installeerden twee kinderbedjes, twee kleerkasten, twee nieuwe plekjes voor hun kinderen.

Tweelingtransfusiesyndroom

“Ik werd heel erg ziek toen ik 24 weken ver was”, vertelt Brooke. “Ik wist dat er iets mis was. Bij een onderzoek bevestigden de dokters het. Mijn tweede zoontje was dood.” De hele zwangerschap door, bleef het dode jongetje in haar buik. Het koppel was er kapot van. Elke keer als ze de dubbele outfits zagen die ze hadden voorzien, barstten ze opnieuw in tranen uit.

Walker zijn broertje, Willis, stierf door het tweelingtransfusiesyndroom (TTS). Als een identieke tweeling een placenta deelt, zijn de bloedsomlopen van de twee foetussen aan elkaar verbonden via bloedvaten: de ene geeft bloed aan de andere en omgekeerd. Bij dit syndroom ontstaat er een onevenwicht tussen beiden: één kindje (de donor) krijgt te weinig, het andere (de ontvanger) te veel bloed. In 60 tot 100% van de gevallen sterft de tweeling.

“Ik was zo gelukkig en diepbedroefd tegelijkertijd”

In de nacht van 6 maart 2007 zette Brooke twee identieke jongetjes op de wereld, maar eentje overleefde het niet. Walker werd het eerst geboren. Toen Willis ter wereld kwam, zat hij nog steeds in zijn vruchtzak, klein en fragiel. Het jongetje haalde het inderdaad niet. De artsen vertelden Brooke en Michael dat het overlijden van Willis waarschijnlijk het leven van Walker had gered.

“Ik weet dat je tijdens een geboorte heel blij zou moeten zijn. Maar voor mij was het zo vreemd. Ik was heel gelukkig dat Walker het had gehaald, maar ik voelde me ook zo droevig over de dood van Willis.”

Een hartverscheurend moment

“Toen we die allereerste keer op het kerkhof waren en ik zag hoe Walker rouwde naast het graf van zijn broertje, wist ik dat ik het moment op foto moest vastleggen”, vertelt zijn mama. De 5-jarige jongen rust met zijn rug tegen het grafje, terwijl hij naar beneden kijkt en zijn broertje alles vertelt over zijn eerste dag op school. “Een hartverscheurend moment.”

Walker gaat sindsdien bijna wekelijks naar het kerkhof om tegen zijn broertje te praten. Met Kerstmis versierde hij zijn graf, op hun verjaardag legt hij er een cadeautje naast. “Zelfs nu hij negen is, spreekt hij nog elke dag over zijn broertje. Vaak loopt hij naar het graf en geeft het een knuffel”, vertelt Brooke.

“Hun band is heel sterk, zelfs over de dood heen”

Identieke tweelingen staan bekend om hun sterke onderlinge band en volgens Brooke is die connectie tussen haar twee zoontjes er nog steeds. “De band die hij voelt met zijn broertje is heel sterk, zelfs over de dood heen.”

“Walker is heel gedreven om ervoor te zorgen dat Willis nooit vergeten wordt, daarom willen we ook vandaag zijn verhaal opnieuw vertellen. Willis leeft voort dankzij Walker.” Op Facebookhebben ze sinds kort ook een groep opgestart, waarin mensen die een gelijkaardig verlies moeten verwerken troost en inspiratie kunnen vinden.