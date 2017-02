Het eerste rapport: hoe deden Belgen in het buitenland het?

Nooit deden de Belgische sterren het beter in de Europese topcompetities. Ons voetbal geniet een hoog aanzien en daar profiteren de spelers in de Jupiler Pro League van. Maar een toptransfer versieren is één, slagen in het buitenland blijkt nog een ander paar mouwen. Thomas Meunier krijgt onderscheiding voor zijn eerste half jaar bij PSG, voor heel wat anderen is het keihard knokken. Wij maakten de voorlopige balans van de twaalf toptransfers van de voorbije zomermercato.