Eurostadion-bouwheer Ghelamco onderneemt actie tegen gemeente Grimbergen

Grimbergen - Burgemeester Marleen Mertens (CD&V) van Grimbergen wil nog niet reageren op de aankondiging van Ghelamco dinsdag. De projectontwikkelaar liet weten het vonnis van de vrederechter met betrekking tot de buurtweg die door Parking C loopt te zullen betekenen. Ook wordt de gemeente in gebreke gesteld omdat deze nog steeds geen verzoek gedaan heeft aan de deputatie om deze buurtweg af te schaffen.

In zijn vonnis van 5 september 2016 beval de vrederechter de gemeente Grimbergen binnen een termijn van één maand na de betekening van het vonnis een formeel verzoek te richten tot de deputatie. Daarin moest de deputatie verzocht worden de buurtweg af te schaffen en dit op straf van een dwangsom van 250 euro per dag vertraging, die maximaal tot 25.000 euro kan oplopen.

Grimbergen organiseerde hierover een openbaar onderzoek en stelde vervolgens de gemeenteraad van 26 januari voor om de deputatie te vragen deze inderdaad af te schaffen. Dit voorstel haalde echter geen meerderheid, omdat meerderheidspartij Groen tegenstemde.

Archeologisch onderzoek

Om elke nog bijkomende vertraging te vermijden en geen kostbare tijd verloren te laten gaan, start Ghelamco deze week alvast met het verplichte archeologisch onderzoek voorafgaand aan de bouw van het voorziene multifunctioneel complex, de parking, de campus en het paviljoen op Parking C in Grimbergen. “Vanaf het indienen van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning kunnen deze werkzaamheden uitgevoerd worden, dit overeenkomstig de duiding van de administratie Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Deze aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd door Ghelamco ingediend op 16 november 2016.”

Grimbergen: “Bekijken hoe we gevolg geven aan claim”

“We gaan bekijken met onze advocaten hoe we aan de claim van Ghelamco gevolg gaan geven. Zij interpreteren het vonnis op een bepaalde manier. Het is echter een juridische kwestie waar ik mij momenteel nog niet over ga uitspreken”, aldus Mertens. Over de ingebrekestelling die kan resulteren in een eis tot schadevergoeding voor de geleden schade stelt Mertens “dat daarvoor geen gronden zijn”. Ghelamco lijdt naar eigen zeggen als gevolg van de raadsbeslissing van 26 januari “onmiskenbaar schade”.